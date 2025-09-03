المرتضى ناعياً سعدون حمادة: ‏رحل الذي سكب ضوء عينيه على ظلماتٍ من تاريخ لبنان

نعى وزير الثقافة السابق في الحكومة اللبنانية القاضي محمد وسام المرتضى المؤرخ الأستاذ سعدون حمادة في بيان قال فيه “رحل ‎سعدون حمادة ابن الهرمل وسليل العائلة الحمادية العريقة الذي سكب ضوء عينيه على ظلماتٍ من تاريخ لبنان، منقّبًا في مطاوي الوثائق والأزمنة عن أحداث وتفاصيل صنعت بتأثيراتها أيامنا الراهنة”.

واضاف “كانت منهجيته في كتابة التاريخ تحمله على تقصّي أخبار الجماعات في مستقرّاتها الريفية والمدنية إيمانًا منه بأنّ مجموع تواريخها يشكّل في عمقه المسار العام للتاريخ اللبناني الجامع”.

وتابع “الآن بعد ثمانين عامًا أيقظ خلالها التاريخ، ها هو يغفو في أحضان بلدته الحبيبة حالمًا بمستقبل للبنان ممتلئ كرامة وحرية ووطنية”، خاتماً “لروحه الرحمة ولذويه وعائلته الكريمة التعازي الحارّة”.

المصدر: موقع المنار