نتنياهو يوصي وزراءه بالتكتم إزاء خطط ضم الضفة

وجه رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه بعدم الحديث عن السعي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، و”التكتم” على الأمر، خوفاً من تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم الخطة، حسبما أفادت وسائل إعلام العدو.

وفي التفاصيل، فقد قالت صحيفة “معاريف” مساء أمس الثلاثاء إنه “من المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعاً سياسياً أمنياً، يتم فيه بحث إمكانية فرض السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وكذلك خطوات ردّ ضد السلطة الفلسطينية والدول الداعمة لهذه الخطوة”.

وكان من المقرر في البداية عقد الاجتماع في مكتب نتنياهو مساء أمس، على خلفية اعتزام عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين، لكن لاحقاً تقرر تأجيله، وفق المصدر ذاته، دون إبداء أسباب أو إعلان موعد جديد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن موضوع فرض السيادة على الضفة “يُدار بهدوء تام، من دون تصريحات علنية”. وقالت إن نتنياهو “وجّه الوزراء بالتقليل من الحديث قدر الإمكان” عن فرض السيادة على الضفة.

وأوضحت الصحيفة أن “السبب وراء هذا التكتم يرجع إلى أن “إسرائيل” تخشى أن يتراجع ترامب، رغم اعتباره صديقاً لـ “إسرائيل”، عن دعمه الصامت الذي قدمته إدارته مؤخراً للبناء في المنطقة إي 1، بل ويعارض أي خطوة لفرض السيادة الإسرائيلية”.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، التصديق على مخطط استيطاني في منطقة “إي 1” من شأنه فصل القدس المحتلة عن الضفة.

ووفق إعلام العدو، فإن موافقة سموتريتش تحيي “مشروع إي 1، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا إستراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن “إسرائيل” تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة”.

و”إي 1″ مخطط استيطاني يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع “أي توسع فلسطيني محتمل”.

إعلان نيويورك

في السياق ذاته، ذكرت “معاريف” الثلاثاء، أن الاجتماع المرتقب لنتنياهو يأتي “قبل أيام قليلة من افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المخطط أن يُعقد حدث دراماتيكي، إعلان مشترك لعدة دول غربية عن اعترافها بدولة فلسطينية”. وقالت إن “بلجيكا أعلنت رسميا أنها ستنضم إلى الخطوة، وفرنسا يُتوقع أن تقود الإعلان”.

وأعلنت بلجيكا الثلاثاء، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في جلسة الأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول الجاري، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال بسبب “المأساة الإنسانية” التي تتسبب بها بحربها على غزة.

وتابعت “معاريف” الاسرائيلية “في “إسرائيل” يقدّرون أن الولايات المتحدة ستبذل جهدا لمنع عقد هذا الحدث على أراضيها، والدليل على ذلك قرار وزير الخارجية ماركو روبيو عدم السماح لـ(الرئيس الفلسطيني) محمود عباس بدخول الولايات المتحدة”. وأضافت الصحيفة أنه “مع ذلك، في “إسرائيل” لا يستبعدون إمكانية أن تُنقل المبادرة إلى أوروبا، مثلاً إلى جنيف”.

إلغاء تأشيرات

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تأتي إذ تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

ويكثف العدو منذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، تمهيدا للإسراع في فرض السيادة عليها.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ ما يُسمى “حل الدولتين”، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

المصدر: وكالات