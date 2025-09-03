الأربعاء   
    دولي

    المانيا | ميرتس: لا نشر لقوات ألمانية في أوكرانيا قبل وقف إطلاق النار

      استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس إرسال قوات بلاده إلى أوكرانيا قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار، مؤكداً أن أي نقاش بهذا الشأن لا يمكن أن يُطرح قبل تحقيق هذا الشرط الأساسي.

      وقال ميرتس في مقابلة مع قناة Sat1 إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مجرم حرب، وربما أخطر مجرمي الحرب في عصرنا”، مشدداً على أن “اللين لا مكان له في التعامل مع مجرمي الحرب”.

      وأضاف أن أي خطوة ألمانية في ما يتعلق بالقوات ستبقى مرتبطة بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، لكنه عبّر عن “تحفظات كبيرة” حتى في تلك المرحلة.

      وتابع ميرتس أن موسكو “لا تملك حالياً أي سبب للتوجه نحو وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام”، معتبراً أن الضغط الاقتصادي هو السبيل الأنجع لدفع روسيا نحو ذلك، عبر إنهاك اقتصادها ومنعها من الحفاظ على آلة الحرب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على الدول التي تواصل التعامل التجاري معها.

      المصدر: وكالات

      مستشفى الشفاء في غزة: 3 مصابين في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين بحي النصر شمالي مدينة غزة

      مستشفى المعمداني: 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شرقي مدينة غزة

      عضو البرلمان النرويجي بيورنار موكسنس: عندما نمتلك أسهمًا في شركة تشحن مكونات لآلة الحرب الإسرائيلية فهذا يعني تقريبًا المساهمة في انتهاكات “إسرائيل”