تأبين حاشد في الهرمل للراحل الدكتور سعدون حمادة.. والخطيب يدعو الحكومة لأخذ القرار الصحيح

ودّعت مدينة الهرمل واحدًا من أبرز رجالاتها، الفقيد الدكتور سعدون تنال حمادة، حيث أقام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعائلة الراحل، بعد وصول الجثمان إلى المدينة، حفلًا تأبينيًا حضره النائب إيهاب حمادة ممثّلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب حسين الحاج حسن ممثّلًا قيادة حزب الله، إلى جانب النائب ملحم الحجيري، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وزراء سابقين، وفعاليات سياسية ودينية واجتماعية وحشد من أبناء المنطقة.

وألقى الشيخ علي الخطيب كلمةً نوّه فيها بمناقب الراحل الذي “كتب تاريخ الطائفة الشيعية في لبنان”، مؤكّدًا أنّ هذه الطائفة قدّمت أغلى التضحيات في سبيل الوطن. كما تطرّق إلى الشأن السياسي، فدعا الحكومة إلى التراجع عن قرارها الأخير الذي اعتبره “خاطئًا ولا يخدم مصلحة لبنان، بل يصبّ في مصلحة العدو الإسرائيلي والمشروع الأميركي الهادف إلى تفتيت المنطقة إلى دويلات طائفية”.

وطالب الشيخ الخطيب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة باتخاذ القرار الصائب، محذّرًا من أن يتحمّلوا مسؤولية أي مسار يقود إلى خراب لبنان أو تمرير المشاريع الخارجية التي تهدد وجوده. كما دعا اللبنانيين جميعًا إلى التوحّد والوقوف صفًّا واحدًا للدفاع عن استقلال وطنهم وكرامته، وعدم التفريط بورقة القوة التي تحمي لبنان وأبناءه.

وشدّد على أنّ الحلّ لا يكون بالارتهان للخارج ولا بالاستقواء بالإسرائيلي والأميركي “اللذين لا يريدان الخير للبنان”، بل عبر التلاقي والعمل الوطني الموحّد.

وبعدها، أمّ الشيخ الخطيب الصلاة على جثمان الفقيد، ليُشيّع إلى مثواه الأخير ويوارى الثرى في باحة منزله في الهرمل وسط أجواء من الحزن والوفاء.

المصدر: مواقع