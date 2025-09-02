الثلاثاء   
   02 09 2025   
   9 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    خروقات العدو مستمرة جنوباً… وتقدم لآلياته باتجاه منطقة الغابة بمحاذاة سهل مارون الراس

      أفاد مراسل المنار اليوم الثلاثاء أن دبابتي ميركافا وآلية عسكرية اسرائيلية تقدمتا أمس من موقع جبل الباط المستحدث داخل الأراضي اللبنانية بإتجاه منطقة الغابة بمحاذاة سهل مارون الراس.

      وأضاف المراسل أن الجيش اللبناني توجه عبر آليتين وفان إلى المنطقة لتوثيق الخرق الاسرائيلي وما زالوا متواجدين هناك.

      يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، إذ ألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية على بلدة الوزاني الحدوديّة.

      كما ألقت درون معادية مناشير في بلدة رب ثلاثين  تتضمّن مزاعم بأن للمقاومة تقوم “بإعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تحت الأرض تحت غطاء أعمال حفر وبناء”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      وفد من روابط الأساتذة والمعلمين يبحث الاستعدادات للعام الدراسي مع وزارة التربية

      وفد من روابط الأساتذة والمعلمين يبحث الاستعدادات للعام الدراسي مع وزارة التربية

      تأبين حاشد في الهرمل للراحل الدكتور سعدون حمادة.. والخطيب يدعو الحكومة لأخذ القرار الصحيح

      تأبين حاشد في الهرمل للراحل الدكتور سعدون حمادة.. والخطيب يدعو الحكومة لأخذ القرار الصحيح

      جشي: تسليم السلاح يكشف لبنان أمنياً… وعلى الحكومة التراجع

      جشي: تسليم السلاح يكشف لبنان أمنياً… وعلى الحكومة التراجع