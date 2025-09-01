انتحار جندي صهيوني شمال فلسطين المحتلة

عثر جيش العدو الإسرائيلي، يوم الإثنين، على جندي من لواء “جولاني” مفارقًا للحياة، نتيجة إقدامه على الانتحار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة.

وكان الجندي قد تجنّد قبل نحو عام ونصف، وشارك في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفاد جيش العدو الإسرائيلي “بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، على أن تُرفع نتائجه لاحقًا إلى النيابة العسكرية، كما أُبلغت عائلة الجندي بوفاته”.

وقال جيش العدو في بيان له إن “هذه الحالة تُضاف إلى 18 جنديًا أقدموا على الانتحار منذ مطلع العام الجاري، وهو رقم يفاقم القلق من موجة متصاعدة بدأت مع اندلاع الحرب على غزة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام