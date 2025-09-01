الإثنين   
   01 09 2025   
   8 ربيع الأول 1447   
   بيروت 07:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الرئيس الصيني: جاوزت استثمارات الصين في اقتصادات الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شنغهاي للتعاون 84 مليار دولار أمريكي

      مواضيع ذات صلة

      إن بي سي عن مسؤولين أفغان: مقتل 250 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 500 في زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرقي أفغانستان

      إن بي سي عن مسؤولين أفغان: مقتل 250 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 500 في زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرقي أفغانستان

      رويترز عن وسائل إعلام أسترالية: سيارة تصطدم بالقنصلية الروسية في مدينة سيدني واعتقال شخص

      رويترز عن وسائل إعلام أسترالية: سيارة تصطدم بالقنصلية الروسية في مدينة سيدني واعتقال شخص

      مركز رصد الزلازل في إيران: زلزال بقوة 4.6 درجات في منطقة شهداد في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد

      مركز رصد الزلازل في إيران: زلزال بقوة 4.6 درجات في منطقة شهداد في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد