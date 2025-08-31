الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:09
    الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان معزياً باستشهاد رئيس وزراء اليمن ورفاقه: اغتيال الرهوي جريمة إرهابية أثبتت مجدداً طبيعة الكيان الإسرائيلي المجرم

      القسام تعلن أن مجاهديها تمكنوا أمس من استهداف دبابة “ميركفاه” وجرافة “D9” عسكرية بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ” جنوب غرب حي الزيتون

      الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان : جريمة اغتيال الرهوي تؤكد أن الكيان الإسرائيلي أكبر تهديد للسلام والقانون والأخلاق والإنسانية

      وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 88 شهيدًا و421 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

