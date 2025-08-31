برقية تعزية من الأمين العام لحزب الله إلى قيادة اليمن

تقدّم الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، ببرقية تعزية إلى الأخ القائد السيد عبد الملك الحوثي، بارك فيها باستشهاد كوكبة الشهداء، رئيس الوزراء أحمد الرهوي وعدد من وزراء اليمن الشامخ، الذين اغتالهم العدو الإسرائيلي الأميركي، وهم في موقع الخدمة للناس، يمارسون جهادهم في ما تتطلبه الأعمال المدنية لتيسير أمور ومعيشة الشعب اليمني المجاهد والمضحي”.

وأشار الشيخ قاسم إلى أنّ “العدوان الإسرائيلي على رئيس الوزراء والوزراء يظهر إفلاس العدو المجرم، ونمطه في التوحش وقتل الحياة البشرية من دون ضوابط ولا قواعد. ولأنه عاجز عن مواجهة القوات المسلحة والقادة المجاهدين المباشرين في الميدان العسكري، لجأ إلى الإجرام بأبشع صورة ضد القادة المجاهدين في ميدان خدمة الناس”.

وأكد الشيخ قاسم أنّ “اليمن بقيادته وحكومته وشعبه وقواته المسلحة سيبقى البيرق المرفرف والمضيء في سماء العالم كمشعل للحرية ونصرة فلسطين وغزة ومقاومة المحتلين والغزاة، وستكون هذه الجريمة الإسرائيلية دافعًا إضافيًا لثبات الشعب اليمني الذي عوّدنا أن يقدم التضحيات ويزداد عطاءً كلما قدّم الشهداء. والعبرة في نهاية الطريق حيث الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني إن شاء الله تعالى، والفشل الذريع للاستكبار العالمي والمتواطئين من حكام منطقتنا، والنصر لفلسطين والقدس على يد شعب فلسطين ومقاومته، والمقاومة في المنطقة وعلى رأسها اليمن الشجاع والأبي”.

وختم الشيخ قاسم البرقية بالدعاء قائلاً: “نسأل الله تعالى عظيم الأجر لعوائل الشهداء والشعب اليمني والقيادة الشجاعة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية