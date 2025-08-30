“حركة الأمة” نعت رئيس الحكومة اليمنية

نعت “حركة الأمة” في لبنان، في بيان لها السبت، رئيس حكومة الجمهورية اليمنية أحمد غالب الرهوي وعددًا من الوزراء الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس، إثر غارة جوية صهيونية غادرة استهدفتهم يوم الخميس الماضي.

واعتبرت الحركة أن هذا العمل الإجرامي الغادر يُعدّ انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة عربية، وجريمة بشعة تُضاف إلى سجل الاعتداءات الصهيونية الممنهجة ضدّ الشعوب العربية، وأكدت أن دماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا على تراب اليمن الطاهر امتزجت مع دماء شهداء الأمة في معركة “طوفان الأقصى”، التي تُمثّل بحق نضالًا مشتركًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقالت الحركة إن ما شهدته ساحة اليمن من تضحيات هو تعبير صادق عن وحدة الأمة العربية والإسلامية، وعن استمرارية الجهاد ضد العدو الصهيوني، الذي يُشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمتنا العربية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام