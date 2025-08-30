الأحد   
   31 08 2025   
   7 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “حركة الأمة” نعت رئيس الحكومة اليمنية

      نعت “حركة الأمة” في لبنان، في بيان لها السبت، رئيس حكومة الجمهورية اليمنية أحمد غالب الرهوي وعددًا من الوزراء الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس، إثر غارة جوية صهيونية غادرة استهدفتهم يوم الخميس الماضي.

      واعتبرت الحركة أن هذا العمل الإجرامي الغادر يُعدّ انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة عربية، وجريمة بشعة تُضاف إلى سجل الاعتداءات الصهيونية الممنهجة ضدّ الشعوب العربية، وأكدت أن دماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا على تراب اليمن الطاهر امتزجت مع دماء شهداء الأمة في معركة “طوفان الأقصى”، التي تُمثّل بحق نضالًا مشتركًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

      وقالت الحركة إن ما شهدته ساحة اليمن من تضحيات هو تعبير صادق عن وحدة الأمة العربية والإسلامية، وعن استمرارية الجهاد ضد العدو الصهيوني، الذي يُشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمتنا العربية.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      “الهيئة الإسلامية للإعلام” دانت اغتيال الرهوي: لملاحقة القادة الصهاينة المجرمين

      “الهيئة الإسلامية للإعلام” دانت اغتيال الرهوي: لملاحقة القادة الصهاينة المجرمين

      خريس: للوحدة الوطنية والسلم الأهلي بمواجهة العدو الإسرائيلي

      خريس: للوحدة الوطنية والسلم الأهلي بمواجهة العدو الإسرائيلي

      أنصار الله: استشهاد الرهوي ورفاقه وسام شرف لهم ولكل الشعب اليمني

      أنصار الله: استشهاد الرهوي ورفاقه وسام شرف لهم ولكل الشعب اليمني