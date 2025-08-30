توضيح من الوزير مكي

قال المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان، فادي مكي “تداولت بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا مفبركة ومنسوبة زورًا إلى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، تتحدث عن مواقف لا تمتّ إلى الواقع بصلة”، وتابع “هذه الأخبار ليست سوى جزء من محاولات التضليل والتشويه التي اعتدناها، عبر فبركة مواقف لا أساس لها من الصحة”.

وأكّد مكي “تمسّكه بحق لبنان في سيادته على كامل أراضيه، ورفضه لأي انتهاك أو اعتداء من قبل إسرائيل، كما يرفض أي موقف أو طرح يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ومصلحة أبناء الجنوب”، وشدّد على أن “موقفه هذا ينسجم انسجامًا تامًا مع سقف البيان الوزاري للحكومة، الذي يشكّل مرجعية واضحة لسياسات الدولة ومواقفها الوطنية”.

ولفت مكي إلى أن “ما يُشاع لا يعدو كونه محاولة بائسة لتزوير الحقائق وزرع البلبلة، فيما الحقيقة ثابتة، والالتزام بالثوابت الوطنية وبالبيان الوزاري واضح وراسخ لا يقبل التشكيك أو التأويل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام