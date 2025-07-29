لبنان

مكي: مشروع التحول الرقمي يشكل محطة مفصلية على طريق الإصلاح الإداري

قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية فادي مكي في حديث له الثلاثاء إن “مشروع التحول الرقمي يشكل محطة مفصلية على طريق الإصلاح الإداري “.

واضاف مكي إن “هذا المشروع يضع حدًا للتجارب المجتزأة والمبادرات المتفرقة ويؤسس لنهج متكامل يرتكزعلى بنية تحتية رقمية حديثة وخدمات عامة رقمية آمنة وفعالة وشاملة تضع المواطن في صلب أولوياتها”.

وشدد مكي على أن “نجاح المشروع يتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع”، لافتا الى “اننا بحاجة إلى تضافر جهود جميع الشركاء، من وزارات ومؤسسات عامة وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية، لضمان التنفيذ الناجح والسليم وتحقيق الأثر المطلوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام