خلال 24 ساعة.. 66 شهيدا و345 إصابة جراء العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 66 شهيدًا و345 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت الوزارة في بيان لها، السبت، أن “ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء وإصابات بلغ 15 شهيدًا و206 إصابات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,218 شهيدًا، وأكثر من 16,434 إصابة”.

وتابعت الوزارة: “سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 332 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلًا”.

وذكرت الوزارة أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آب 2025 حتى اليوم بلغت 11,240 شهيدًا و47,794 إصابة”، وتابعت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,371 شهيدًا و159,835 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وقالت الوزارة “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام