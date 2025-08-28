الخميس   
   28 08 2025   
   4 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ‫‫عراقجي في اتصال مع وزراء الترويكا الأوروبية: الخطوة المتخذة باتجاه تفعيل “آلية الزناد” غير مبررة وتفتقر لأي أساس قانوني