عودة سوق الخيام الشعبي.. تأكيد على تحدي العدو والتمسك بالأرض

للمرة الأولى بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، يُفتتح سوق الخميس في مدينة الخيام الجنوبية.

وسوق الخيام هو سوق تراثي يعود إلى أكثر من 100 عام، وكان دائمًا يُفتتح في ظل الظروف الصعبة كملجأ للمتسوّقين في المنطقة.

ورُوّاد السوق هم من مختلف قرى المنطقة، ويشكّل محطة للتلاقي والتعارف بين أبناء المنطقة المتنوّعة ثقافيًا ودينيًا.

اليوم، يتميّز السوق بعودته إلى العمل رغم الظروف الصعبة، والتهديدات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ورغم الدمار الكبير الذي تسبّب به العدوان الصهيوني على لبنان والجنوب، ما يدلّل على روح التحدّي اللبنانية والجنوبية، التي يُعبّر عنها كل من يحضر إلى السوق في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، ويؤكد التجذّر في الأرض والتمسّك بها مهما كانت الصعوبات.

المصدر: موقع المنار