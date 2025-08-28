الخميس   
   28 08 2025   
   4 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:11
    دولي

    مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار التمديد لليونيفيل للمرة الأخيرة

      يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار لتمديد ولاية قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (اليونيفيل)، للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026، تمهيدًا لانسحابها الكامل.

      وفي السياق، قالت الرئاسة البنمية للمجلس إن جلسة التصويت ستُعقد اليوم، بعد تأجيلات متكررة، في ظلّ تحفّظ أميركي-إسرائيلي على بقاء القوة، وخضوع مشروع القرار لتعديلات عديدة لتجنّب الفيتو الأميركي.

      وينصّ المشروع على تمديد مهمة “اليونيفيل” حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، على أن تبدأ عملية انسحاب منظّمة وآمنة في نهاية نفس العام، وتنتهي خلال عام واحد.

      المصدر: قناة المنار