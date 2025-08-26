الثلاثاء   
   26 08 2025   
   2 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:14
    لبنان

    الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع استقرار في الحرارة ورياح ناشطة

      توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل و تنشط الرياح أحيانا ، كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

      وجاء في النشرة الآتي:

      الحال العامة:

      -طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق المرتفعات، لتصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر طيلة أيام الاسبوع.

      تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

      • الطقس المتوقع في لبنان:

      الأربعاء:

      غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل و تنشط الرياح أحيانا ، كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

      الخميس:

      غائم جزئيا م ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل بينما تنخفض على الساحل و فوق الجبال، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

      الجمعة:

      غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

      • درجات الحرارة على الساحل تتراوح: من 25 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة ، في الداخل من 15 الى 33 درجة.
      • الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
      • الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
      • الرطوبة النسبية على الساحل: بين60 و 85 %.
      • حال البحر: مائج اجمالا.
      • حرارة سطح الماء: 29 درجة.
      • الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

      المصدر: مصلحة الارصاد الجوية