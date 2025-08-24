عربي وإقليمي

الجبهة الشعبية: الجينات اليمنية الثابتة والشجاعة لا تقبل الانكسار أو الرضوخ

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات، العدوان الصهيوني المنسَّق أمريكيًا على اليمن، والذي استهدف العاصمة صنعاء وعددًا من المرافق والمنشآت المدنية، في محاولة فاشلة لتركيع اليمن وإيقاف عملياته النوعية في عمق الكيان الصهيوني.

وأكدت الجبهة أن هذه المحاولات الصهيونية الإجرامية، التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، تعكس جبن العدو وغدره ووحشيته، مشدّدة على أنها محاولات غبية وفاشلة لن تثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن مواصلة الدفاع عن أرضه ومقدراته.

وعبّرت الجبهة الشعبية عن تضامنها الكامل مع اليمن وشعبه الأبيّ وقواته المسلحة، التي أثبتت أنها أصلب وأقوى من أي تهديد، وقادرة على مواجهة العدوان والرد على أي اعتداء بكل قوة وعزيمة، مؤكّدة أن “الجينات اليمنية، المعروفة بثباتها وشجاعتها وصلابتها، لا تقبل الانكسار أو الرضوخ، وستواصل خوض معركة إسناد غزة بكل قوة ودون أي تردد، رغم التضحيات الكبيرة التي تقدمها”.

كما جدّدت الجبهة الشعبية ثقتها الكاملة بقدرة اليمن على تعويض خسائره والرد على العدوان بقوة، وبعزيمة صموده وشجاعة رجاله الأبطال، ليستمر في كتابة ملحمة صمود وتحدٍّ أمام كل عدو.

المصدر: موقع المنار