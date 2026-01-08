“الجبهة الشعبية”: لا نفصل بين القاتل الصهيوني المباشر وبين الإدارة الأمريكية

أكدت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في لبنان، في بيان لها الخميس، أن “قصف العدو اليوم لخيام النازحين في مواصي خان يونس، والذي أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات، وتحويل أجساد الأطفال إلى أشلاء، هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تُبرهن على استراتيجية صهيونية ثابتة لفرض أمر واقع بجعل غزة جحيمًا غير قابل للحياة، عبر استدامة المجازر وخرق الاتفاق دون حسيب أو رقيب”.

وقالت الجبهة: “لا نفصل بين القاتل الصهيوني المباشر وبين الإدارة الأمريكية التي تمنح هذا الكيان تفويضًا بالقتل وضوءًا أخضر؛ فواشنطن هي الشريك العضوي في هذه المذبحة المستمرة، عبر توفيرها الدعم العسكري والحصانة القانونية والمظلة السياسية لمجرمي الحرب، لتظلّ دماء أطفالنا الممزّقة وصمةَ عارٍ أبديةً تلاحق المجتمع الدولي الذي سقط أخلاقيًا وقانونيًا في اختبار غزة”.

وتابعت الجبهة: “لقد أثبتت هذه المجزرة مجددًا أن هذا العدو المجرم لا يحترم اتفاقات وقف إطلاق النار، وهو كيان قائم على الغدر واختلاق الذرائع الأمنية لتمرير مخططات الإبادة والتهجير والتطهير العرقي”. وأضافت أن “المطلوب اليوم من المجتمع الدولي هو تجاوز مربع الإدانة إلى لجم هذا الانفلات الصهيوني بشكل فعلي؛ فاستمرار الصمت على هذه الجرائم هو تفويض مفتوح للاحتلال لمواصلة تحويل القطاع إلى مقبرة جماعية”.

وأكدت الجبهة أن “محاولات العدو لاستمرار العدوان، ومحاولة انتزاع مكاسب سياسية عبر دماء الأبرياء، ستتحطّم أمام صمود شعبنا، وأن سياسة فرض الأمر الواقع بالدم والنار لن تزيدنا إلا تمسّكًا بحقوقنا وبخيار المقاومة”.

المصدر: وكالة شهاب