عربي وإقليمي

حماس: نتنياهو يعرقل المفاوضات… والأخيرة هي الطريق الوحيد لإعادة الأسرى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن تصديق رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو على خطة احتلال غزة بعد موافقة الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء، يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق.

وأضافت حماس، في تصريح لها اليوم الأحد، “وافقنا على صفقة جزئية، وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض كل الحلول”.

وأشارت إلى اعترافات إسرائيلية وأمريكية تؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار.

ونبهت “حماس” إلى أن اعترافات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، “تؤكد أن نتنياهو كان يماطل ويكذب، بوضعه شروطاً جديدة كلما اقتربنا من إنجاز الاتفاق”.

وشددت على أن “الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى، محملة نتنياهو المسؤوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة”.

هذا وقالت حماس “أكثر من اثنين وعشرين شهراً من العدوان أثبتت وَهْم الانتصار المطلق الذي يثرثر به مجرمو الحرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش”.

كما دعت إلى “استمرار الضغوط الرسمية والشعبية لوقف الإبادة والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام