تصعيد الاحتلال والمستوطنين بالضفة: مداهمات واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين

تشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة اعتداءات متواصلة، حيث نفذ المستوطنون 466 اعتداء في الضفة الغربية خلال تموز/يوليو الماضي، أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وترحيل قسري لتجمعين بدويين يضمان 50 عائلة، مع محاولات إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

وأفادت مصادر بقيام مستوطنين بجرف أراضٍ لفلسطينيين بمنطقة الحمرا في مسافر يطا بالخليل جنوبي الضفة الغربية.

كذلك، قالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية. وأرسلت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية باتجاه بلدة قباطية بعد تسلل وحدات خاصة للبلدة.

#شاهد | تعزيزات عسكرية باتجاه بلدة قباطية بعد تسلل وحدات خاصة للبلدة pic.twitter.com/haCigI6Omd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 24, 2025

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ترافقها اقتحام للمنازل وتخريب الممتلكات واعتداءات جسدية بحق الفلسطينيين.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال طالب وشاب محمد أبو سير من منطقة الجبل الشمالي، إلى جانب مواطنين آخرين من مخيم بلاطة.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال المدينة، واعتقلت الطالب مقداد شديد بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته.

أما في الخليل، فداهمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب دورا واعتقلت شابين، كما اعتقلت شاباً من بلدة سعير شرق المحافظة.

وفي بلدة إذنا، اعتدى جنود الاحتلال على أحد الفلسطينيين بالضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة قباطية، بينما داهمت قوات أخرى منزل عائلة يوسف محمد سعدي في بيت لحم واعتقلته بعد تفتيشه.

من جهة أخرى، اعتدى مستوطنون على مسن ستيني في حلحول شمال الخليل، ويدعى مصطفى ملحم (62 عاما)، فيما منع مستوطنون متطرفون عددا من الفلسطينيين من العمل في أراضيهم الزراعية بالأغوار الشمالية، وأجبروهم على مغادرتها.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين، من اعتداءات جسدية على الفلسطينيين إلى سرقة المواشي ومنع الوصول إلى المراعي، ما أدى إلى تهجير قسري لعدد من العائلات خلال الفترة الماضية.

ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 466 اعتداء في الضفة الغربية خلال تموز/يوليو الماضي، أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وترحيل قسري لتجمعين بدويين يضمان 50 عائلة، مع محاولات إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

المصدر: عرب 48