الاحتلال يشنّ حملة دهم واعتقالات في الضفة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاقتحام في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والتي يتخللها عمليات اعتقال لمواطنين والتنكيل بهم.

وعن أبرز التطورات في الضفة، معنا مراسل المنار خالد الفقيه

ففي قلقيلية اعتقلت قوة من جيش الاحتلال فجر اليوم السبت، الشاب معاذ نوفل وصادرت مركبته خلال اقتحام حي النقار.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ميثلون و دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين، وداهمت عددا من منازل الأهالي واعتقلت أحد الشبان.

تزامن ذلك مع اقتحام مشروع بيت قاد في جنين، وتفتيش منازل أقارب المطارد فرج الصانوري.

وتعرض قرية أبو نجيم ومنطقة برك سليمان وقرية الخضر في بيت لحم لاقتحام من قوات الاحتلال، التي تمركزت في حارة “أبو صرة” القريبة من منطقة بوابة الخضر، وحارة “الصيفي”.

وفي الخليل نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم، حاجزاً أمام سوق الحلال المركزي في الظاهرية جنوب الخليل وفتشت المركبات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز ناصر عصافرة من منزل عائلته في بلدة بيت كاحل، والأسير المحرر مجاهد محمد مطلق أبو جحيشة من بلدة إذنا، علما أنه تحرر قبل أقل من أسبوع من سجون الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في منطقة العديسة خلال اقتحامها المستمر لبلدة سعير شمال الخليل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام