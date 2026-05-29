قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها، فيما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين في محافظة نابلس.

وفي مدينة قلقيلية شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين عقب اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، ومداهمة عدد من الأحياء السكنية. وشملت الاعتقالات الأسرى المحررين علي نزال، وإسلام مراعبة، وتوفيق عفانة، ورزق أبو سمرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في عدة مواقع داخل المدينة خلال الاقتحام، كما علّقت منشورات تهديدية قبل انسحابها عقب عملية استمرت نحو ساعتين.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة عبير أحمد الأسدي، والمواطن محمد أمين محمود الأسدي، بعد اقتحام مخيم العين غربي المدينة، ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، كما استولت على مركبة تعود لأحد المعتقلين.

وفي جنوب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وحطمت محتوياتها قبل انسحابها، من دون الإبلاغ عن تنفيذ اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غربي سلفيت، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ضمن الاقتحامات المتواصلة التي تشهدها بلدات المحافظة.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة حرملة جنوب شرقي المدينة، وتمركزت في عدد من أحيائها، من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو اندلاع مواجهات.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون بلدات سبسطية والناقورة شمال غربي نابلس، وبلدة بيتا جنوبي المدينة، حيث حطموا عددا من مركبات الفلسطينيين وأعطبوا إطاراتها، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام