وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: الاختبار الذي جرى السبت أظهر أن المنظومتين الصاروخيتين تتمتعان “بقدرة قتالية فائقة و طريقة تشغيلهما تعتمد على تقنية فريدة ومتميزة”