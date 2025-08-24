كوريا الشمالية تجري اختبارا لصاروخين “جديدين” للدفاع الجوي أشرف على إطلاقهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وذلك عقب اتهام بيونغ يانغ لسيول بإثارة الاضطرابات على الحدود بينهما