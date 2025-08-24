الأحد   
   24 08 2025   
   30 صفر 1447   
   بيروت 03:50
    كوريا الشمالية تجري اختبارا لصاروخين “جديدين” للدفاع الجوي أشرف على إطلاقهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وذلك عقب اتهام بيونغ يانغ لسيول بإثارة الاضطرابات على الحدود بينهما