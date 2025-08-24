وزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس يدعو نتانياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع شخصيات من المعارضة في محاولة لتأمين إبرام اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة