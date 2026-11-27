رئيس الحكومة نواف سلام: فرنسا تُعدّ مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يسمح لليونيفيل بمواصلة بعض مهامها في جنوب لبنان بعد انتهاء ولايتها نهاية العام الجاري