مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 28\11\2026

لا يكتفي العدوُّ بالإبادةِ العمرانيةِ، بل يعملُ على طمسِ الأدلةِ على جريمتِهِ التاريخيةِ، عبر إقدامِ جيشِهِ على سرقةِ الأنقاضِ من القرى الجنوبيةِ المدمَّرةِ والمحتلّةِ.

والوثائقُ عن هذه الجريمةِ وضعتْها وزيرةُ البيئةِ تمارا الزين بيدِ نائبِ رئيسِ الحكومةِ طارق متري، المكلَّفِ بإعدادِ ملفِّ لبنانَ المتعلّقِ بالقانونِ الدوليِّ الإنسانيِّ، لعرضِهِ خلالَ اجتماعِ هيئةِ حقوقِ الإنسانِ في جنيفَ الأربعاءَ المقبلَ.

لكنَّ هذه الخطواتِ تكادُ تكونُ فرديةً من قبلِ الوزراءِ المعنيّينَ، بعدَ أن قرّرَ الحكمُ، باتفاقِ الإطارِ، إعفاءَ الصهاينةِ من أيّةِ ملاحقةٍ قانونيةٍ، بل يريدونَ أن يجعلوا إطارَهم الكارثيَّ هذا بديلاً عن القراراتِ الدوليةِ، وهو ما رفضَهُ، باسمِ الرئيسِ نبيه بري، معاونُهُ السياسيُّ النائب علي حسن خليل، الذي دعا إلى التمسّكِ بالقرارينِ الدوليَّينِ 425 و1701 وقرارِ وقفِ الأعمالِ العدائيةِ الموقَّعِ في تشرينَ 2024، مطالباً الرئاساتِ الثلاثَ والحكومةَ والقوى السياسيةَ بموقفٍ موحَّدٍ بشأنِ الوجودِ الأمميِّ في جنوبِ لبنان.

لكنَّ السلطةَ غيرُ معنيّةٍ إلا بخطاباتِ التفرقةِ والتقسيمِ، مُقْسِمَةً باسمِ المندوبِ الأميركيِّ في لبنانَ ميشال عيسى، ألّا تدَعَ سبيلاً للتهدئةِ إلا وتقطعَهُ، ولا باباً ممكناً للحلولِ من أجلِ الوطنِ وأهلِهِ إلا وتُغلقَهُ.

وعلى قلوبِ السلطةِ أقفالُها، كما بالسياسةِ والسيادةِ، كذلك بالملفاتِ الاجتماعيةِ والمعيشيةِ، وقراراتِ المالِ والاقتصادِ، وباتَ كلُّ أسبوعٍ يسلّمُ تاليَهُ ملفاتِ الاحتجاجاتِ والإضراباتِ، من السائقينَ العموميينَ إلى موظفي القطاعِ العامّ وما بينهما.

في عمومِ المنطقةِ، لا جديدَ يُبيِّنُ الوُجهة التي ستسلكها التطورات، رغمَ المساعي القطريةِ والباكستانيةِ على خطِّ تخفيضِ التصعيدِ الأميركيِّ الإيرانيِّ، الذي لن يكونَ له حلٌّ إلا باستجابةِ الولاياتِ المتحدةِ الأميركيةِ للشروطِ الإيرانيةِ السبعةِ، وللبنانَ منها نصيبٌ بوقفِ الحربِ الصهيونيةِ عليه وجدولةِ الانسحابِ الإسرائيليِّ من أراضيهِ.

في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلّةِ، تتواصلُ الاعتداءاتُ والاغتيالاتُ اليوميةُ في قطاعِ غزةَ، على مرأى من مجلسِ السلامِ المستسلمِ للقراراتِ والإجراءاتِ الإسرائيليةِ، فيما تعاني الضفةُ وأهلُها من تنكيلِ المستوطنينَ بقرارِ حكومةِ نتنياهو وسموتريتش وبن غفير.

أمّا حكومةُ غادي آيزنكوت المنتظرةُ، فلا يزال يتلاعب بها بنيامين نتنياهو مع اعلانه قبول المشاركة بحكومة وحدة يتناوب هو وآيزنكوت على رئاستها، وهو ما اعتبره شركاء آيزينكوت بالائتلاف خدعة جديدة من بنتنياهو وتلاعبا منه بمسار تشكيل الحكومة..

بقلم : علي حايك

تقديم : كوثر الموسوي نون

المصدر: موقع المنار