المفتي قبلان يدعو إلى التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي

دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، ولا سيّما البنود المتعلّقة بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، معتبرًا أنّ الإصلاح السياسي يشكّل المدخل الأساسي لإنقاذ لبنان والنهوض به. وحمّل السلطة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي وتفاقم الفقر، مشدّدًا على ضرورة حماية مصالح لبنان وسيادته والتصدّي للفساد والجريمة.

وقال المفتي قبلان، في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) في برج البراجنة، إنّ لبنان يعاني منذ نشأته الأولى انهيارات مختلفة، مؤكّدًا أنّ إنقاذ البلد سياسيًا يتطلّب التطبيق التام لاتفاق الطائف وتطوير الصيغة السياسية بما يخدم التضامن الوطني.

وشدّد الشيخ قبلان على ضرورة إعادة صياغة مفهوم القيادة السياسية وتطبيق أهمّ معايير الحوكمة على السلطة والإدارات العامة، وإقرار ما تحتاج إليه من مواثيق توافقية، مؤكّدًا أنّ صيغة لبنان توافقية، وأنّ المساس بالميثاقية التوافقية يمثّل استهدافًا لصميم لبنان.

وعزا الفشل الذي يعانيه لبنان منذ نشأته إلى أداء المؤسسة السياسية التي تخدم، «دكاكين النخب على حساب المصالح الوطنية للبنان»، مستبعدًا أن يكون التعدّد الطائفي أو الثقافي أو الجغرافي أو قلّة الموارد سببًا لهذا الفشل.

واعتبر أنّ لبنان يعاني اليوم غياب السيادة القانونية والرؤية السياسية الإنقاذية، مشدّدًا على أنّ تغيير العقلية السياسية أصبح ضرورة ماسّة للنهوض مجدّدًا، في ظلّ أعاصير غير مسبوقة تضرب الشرق الأوسط.

وأوضح أنّ الفساد بأشكاله كافة هو نتيجة السياسة المتّبعة، مؤكّدًا أنّ «الحل يبدأ من السياسة وعند السياسة ينتهي».

وشدّد المفتي قبلان على أنّ السلطة التنفيذية مطالبة بالعمل وفق مصالح لبنان وسيادته ومصالح المواطنين، محمّلًا إياها مسؤولية الفشل والانهيار المالي والاقتصادي وتفاقم الفقر، نتيجة الإخفاق السياسي والإداري.

وقال: «عكس الفقر ليس الثراء بل العدالة، وعكس الاستسلام ليس الاستئثار بل مقاومة وطنية، وعكس الطائفية ليس الفتنة والتمزيق بل وحدة العائلة اللبنانية، وعكس الظلم ليس التخبّط بل دولة تملك قرارها الوطني».

وحذّر من بيع ملفات البلد وقطاعاته، معتبرًا أنّ المؤسسات المالية الدولية التي صُمّمت في منتصف القرن الماضي لم تعد صالحة لمعالجة أزمات القرن الحادي والعشرين، خصوصًا في لبنان.

وانتقد تجاهل السلطة التنفيذية ما يجري في الأراضي الجنوبية المحتلّة، معتبرًا أنّ هذا الأداء يتعارض مع مقتضيات السيادة الوطنية.

وشدّد على أنّ الحلّ يتطلّب سلطة مسؤولة وقادة يتحمّلون مسؤولياتهم، ويتحلّون بالقدرة على الاعتراف بالفشل، منتقدًا أداء السلطة الحالية وعجزها عن العمل وإخفاقها في القيام بواجباتها.

وأكّد أنّ الانتصار الحقيقي للوطن وشعبه يكمن في قدرته على النهوض من رماد الأزمات وإصراره على الوحدة الوطنية الشاملة، مشدّدًا على ضرورة إدراك السلطة التنفيذية أنّ صوت الشعب اللبناني ومصالحه «أقوى من أي اتفاق استسلام أو أي فتنة خارجية».

وفي الشأن الاجتماعي، دعا المفتي قبلان إلى تنظيم الطاقات والإمكانات المجتمعية وتعزيز التعاون في سبيل الخير والنزاهة والأمن والأمان والاستقامة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

وأكّد ضرورة تحويل هذه القيم إلى قوة منظّمة وفاعلة ومؤثّرة، قادرة على ترسيخ النزاهة والعدالة والرقابة والمحاسبة والأخلاقيات المهنية والاجتماعية، والتصدّي للجريمة والرشوة والخوّة والنهب والسلب والنفاق العام.

ودعا البلديات والقوى المدنية والتيارات الاجتماعية والدينية والأخلاقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في تحقيق هذه الفريضة، معربًا عن أسفه لضياعها في البيئة والمجتمع اللذين يعانيان أوضاعًا صعبة.

ورفض الشيخ قبلان تفشّي الجريمة والفساد وضياع الأجيال واحتكار الأسواق ونهب الثروات وتفاقم الجوع والمعاناة ومشاعر الانتقام والثأر، محذّرًا من انتشار المخدّرات والجريمة ومربّعات القوة وعصابات القتل والاستبداد.

وشدّد على أنّ صحة المجتمع وسلامته تتطلّبان وجود قوى فاعلة تحمي الخير والأمان وتصون مصالح المواطنين والمجتمع، مؤكّدًا ضرورة قيام قوة عادلة ومنظّمة ومتضامنة، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾.

ودعا إلى محاربة أسباب الجريمة وتجفيف مصادر الاقتصاد الإجرامي، منتقدًا الصمت والمداهنة والتعايش مع ظواهر الفساد والجريمة وترويع المواطنين والممارسات التي تعزّز أسباب الإثم والحرام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام