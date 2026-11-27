السيّد فضل الله يدعو إلى حوار داخلي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ووضع الهمّ الاجتماعي في صدارة الأولويات

دعا العلامة السيّد علي فضل الله المسؤولين اللبنانيين إلى تكريس جهودهم لتجميع عناصر القوة في الداخل والاستفادة من الدعم الخارجي المساند للبنان في مواجهة الاحتلال، محذّرًا من الخطابات التي تعزّز الانقسام بين اللبنانيين وتهدّد وحدتهم الداخلية. كما دعا إلى حوار جدّي من خلال الحكومة والمجلس النيابي، للتوصّل إلى صيغة تُخرج البلاد من معاناتها وتخفّف الضغوط التي تتعرّض لها.

وجاء كلام السيّد فضل الله خلال خطبتَي صلاة الجمعة، اللتين ألقاهما من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية وحشد من المؤمنين.

وأشار السيّد فضل الله إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الأيام الأخيرة، من خلال الغارات التي تجاوزت مناطق الاحتلال ووصلت أمس إلى البقاع الغربي، بالتزامن مع استمرار عمليات النسف والتفجير في القرى المحتلّة وتحليق الطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية، في انتهاك مستمرّ لسيادة البلاد.

واعتبر أنّ هذه الاعتداءات تشير إلى أهداف مبيّتة قد يسعى الاحتلال إلى تحقيقها، في ظلّ مأزقه الداخلي والتطوّرات التي تشهدها المنطقة، حيث لا تزال، بحسب تعبيره، «طبول الحرب تدقّ فيها».

وشدّد على ضرورة تجميع عناصر القوة الداخلية والاستفادة من الدعم الذي تقدّمه الجهات الخارجية الحريصة على مصلحة لبنان والمساندة له في مواجهة الاحتلال، داعيًا إلى عدم التفريط بأيّ من هذه العناصر، ليكون البلد قادرًا على مواجهة الأخطار المحدقة به.

وأعرب عن أسفه لصدور خطابات في هذه المرحلة تعزّز الانقسام بين اللبنانيين وتهدّد وحدتهم الداخلية وتزيد الشرخ في ما بينهم، معتبرًا أنّ ذلك يصبّ في مصلحة الاحتلال.

وأكّد السيّد فضل الله إدراكه حجم الخلاف الداخلي بشأن الخيارات وأساليب التعامل مع الأزمات التي يواجهها لبنان، داعيًا إلى العمل الجدّي على حوار يفضي إلى صيغة تُخرج البلد من معاناته وتخفّف الضغوط التي تُمارس عليه، من خلال تفعيل الآليات القائمة عبر الحكومة والمجلس النيابي، حيث يلتقي الجميع.

وقال إنّ المطلوب كان أن تشكّل مناسبة عيد الاستقلال فرصة لجمع اللبنانيين حول هذه القيمة، ولا سيّما في مرحلة يواجه فيها البلد تحدّيات خطيرة جرّاء استمرار الاحتلال واستباحة الأجواء اللبنانية، وإعلان الكيان الإسرائيلي صراحةً رفضه الانسحاب من المناطق التي يحتلّها، ومساعيه لتعزيز وجوده والتوسّع أكثر متى استطاع ذلك.

واعتبر أنّ رفض الكيان الإسرائيلي وجود أيّ قوة دولية بديلة لقوات «اليونيفيل» يأتي في إطار مساعيه لتثبيت احتلاله لهذه المناطق.

ودعا السيّد فضل الله جميع من يتحمّلون المسؤولية إلى مراعاة مصلحة لبنان وأبنائه ومعاناة المواطنين الذين يعيشون أقسى الظروف بعدما أُخرجوا من ديارهم وفقدوا سبل عيشهم الكريم، أو ممّن يخشون التطوّرات المقبلة.

وأكّد أنّ تعاون المسؤولين قادر على إعادة الأمل إلى هؤلاء بمستقبل أفضل، إذا انطلقوا من مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، وتجاوزوا الحسابات الخاصة والطائفية ورفضوا الخضوع للضغوط الخارجية.

وفي الشأن المعيشي، أشار السيّد فضل الله إلى استمرار المعاناة المعيشية والاجتماعية التي يعيشها معظم أبناء الشعب اللبناني، في ظلّ عدم بذل الدولة الجهود المطلوبة للتخفيف من معاناتهم، ما يدفعهم إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.

ولفت إلى أنّ إضراب اتحادات ونقابات النقل البري الأخير واحد من مظاهر هذه المعاناة، في ظلّ ارتفاع الأسعار وعجز الرواتب عن تلبية متطلّبات الحياة الكريمة.

ودعا جميع المسؤولين إلى وضع الهمّ الاجتماعي على رأس أولوياتهم، ليشعر المواطنون بأنّ الدولة تهتمّ بأوضاعهم وتتفاعل مع أزماتهم، وتوليها الاهتمام الذي توليه للقضايا الأخرى.

وقال: «إنّ السيادة لا تكمن في تحرير الأرض واستقرار الناس فحسب، بل تتحقّق بتحرير المواطن من الفقر والجوع وصون كرامته وحقّه بالعيش الكريم».

وتوقّف السيّد فضل الله عند مظاهر التفلّت الأمني التي شهدها لبنان أمس، محذّرًا من تداعياتها على حياة المواطنين. ودعا الأجهزة الأمنية إلى القيام بمسؤولياتها، مطالبًا الجهات الفاعلة بالتعاون معها لتمكينها من أداء دورها، حرصًا على صورة المنطقة والأمن والاستقرار الداخلي.

وفي الشأن الفلسطيني، أشار السيّد فضل الله إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جرّاء الغارات وعمليات الاغتيال التي تحصد مزيدًا من الشهداء، فضلًا عن الحصار المطبق على القطاع.

ودعا الدول الراعية لخطة السلام إلى تحمّل مسؤولياتها في وقف العدوان المستمرّ والوفاء بوعودها تجاه الشعب الفلسطيني، الذي أكّد التزامه بجميع بنود الخطة ووفاءه بوعوده، فيما يواصل الكيان الإسرائيلي، بحسب قوله، نقض المواثيق والعهود.

واعتبر أنّ هذا السلوك يشكّل درسًا لجميع الذين يسعون إلى إبرام اتفاقات مع الكيان الإسرائيلي أو ينشدون السلام معه.

وكان السيّد فضل الله قد استهلّ خطبته السياسية بالدعوة إلى الالتزام بوصيّة رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بعدم ظلم الآخرين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

واستذكر ما ورد عن رسول الله (ص)، حين سأله رجل أن يضمن له أن يُحشر يوم القيامة على مثل هذه الحال من النور، فأجابه: «أضمن لك ذلك، على أن لا تظلم أحدًا، تحشر يوم القيامة في النور».

ودعا إلى الامتناع عن ظلم أيّ إنسان، قريبًا كان أم بعيدًا، حيًّا أم ميتًا، موافقًا أم مخالفًا، وصون حقوق الآخرين في أموالهم وأعراضهم وكراماتهم، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه كاملًا، معتبرًا أنّ الالتزام بهذه الوصيّة يجعل الإنسان أكثر قدرة على مواجهة التحدّيات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام