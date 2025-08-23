عربي وإقليمي

فصائل المقاومة: غزة دخلت مرحلة المجاعة والمطلوب تحرك عاجل لكسر الحصار

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن اعلان الأمم المتحدة عن وصول مدينة غزة إلى مستوى المجاعة جاء في وقت متأخر، بعد أشهر من الحصار والتجويع الممنهج الذي مارسه الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني إنسان، وسط صمت دولي وعربي وصفته بـ”المهين”.

وطالبت الفصائل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بالتحرك الفوري وفق بروتوكولات التعامل مع المجاعات، بما يشمل التدخل الإنساني العاجل وفتح الممرات الآمنة لإدخال الغذاء والدواء دون قيد أو شرط.

كما دعت الفصائل الدول العربية والإسلامية إلى تجاوز بيانات الشجب والاستنكار والانتقال إلى خطوات عملية حقيقية لكسر الحصار المفروض على غزة.

وفي السياق ذاته، وجهت الفصائل نداءً لشعوب الأمة العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم للنفير العام نصرةً للمحاصرين المجوعين في القطاع، مؤكدة أن معركة غزة ليست معركة الفلسطينيين وحدهم، بل معركة الجميع في مواجهة ما وصفته بـ”الخطر الصهيوني الداهم الذي يتجاوز الأرض الفلسطينية ليطال المنطقة بأسرها”.

المصدر: موقع المنار