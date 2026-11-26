إيران تفتتح مركزًا للتشعيع في جيلان لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة المنتجات الزراعية

افتتح نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، صباح اليوم الخميس، مركز التشعيع الشمالي في محافظة جيلان، بهدف تطوير استخدام التكنولوجيا النووية في القطاع الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي، والحدّ من هدر المنتجات الزراعية.

ويُتوقّع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمركز في مرحلته الأولى 10 آلاف طن سنويًا، مع إمكانية زيادتها إلى 20 ألف طن سنويًا، ليرتفع بذلك عدد مراكز التشعيع المتخصّصة في إيران إلى تسعة مراكز.

وجُهّز المركز، التابع لشركة تطوير تطبيقات الإشعاع التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأنظمة تشعيع بأشعّة غاما والموجات الكهرومغناطيسية، تتيح تحسين جودة المنتجات الزراعية وإطالة مدة صلاحيتها.

ويكتسب إنشاء المركز أهمية خاصة في محافظة جيلان، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 3.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، ولا سيّما الأرز والشاي والحمضيات، إذ يُنتظر أن يسهم في الحدّ من هدر هذه المنتجات ورفع جودتها.

وتتيح تقنية التشعيع تحسين سلامة الغذاء من خلال تقليل الحمل الميكروبي ومكافحة الآفات والقضاء عليها وإطالة مدة صلاحية المنتجات.

ويُستخدم نظام التشعيع بالموجات الكهرومغناطيسية، الذي يتميّز بانخفاض استهلاك الطاقة، في معالجة منتجات مثل البقوليات والحبوب والبذور، وتقليل الحمل الميكروبي والقضاء على الآفات، مع الحفاظ على جودة المنتجات وخصائصها الفيزيائية.

وتشمل مزايا هذه التقنية سرعة مكافحة الآفات، وعدم خلّف بقايا للمبيدات الكيميائية، وسلامة عملية المعالجة، وارتفاع كفاءة تحويل الطاقة.

وسبق افتتاح مركز جيلان تشغيل مركز للتشعيع في مدينة شيروان بمحافظة خراسان الشمالية، وقبله مركز في أردبيل في شباط (فبراير) 2025.

وكان نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صادقي قد أعلن، في وقت سابق، تغيير نهج المنظمة في إنشاء مراكز التشعيع الجديدة، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع تكاليف إنشاء المراكز الكبيرة دفع إلى اتخاذ قرار ببناء 12 نظامًا صغيرًا ومتخصّصًا، مع مراعاة قدرات كلّ منطقة.

المصدر: موقع المنار