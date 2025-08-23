السبت   
   23 08 2025   
   29 صفر 1447   
   بيروت 06:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوات الاحتلال تعتقل السيد ماهر دقة بعد مداهمة منزله لأكثر من ساعتين خلال اقتحام بلدة عتيل شمال شرق طولكرم فجر اليوم السبت