كوريا الشمالية تتهم جيش جيش كوريا الجنوبية بإطلاق طلقات تحذيرية على قواتها قرب الحدود الثلاثاء الماضي محذّرة من أن ذلك يشكل”استفزازا خطيرا” يهدد برفع التوترات إلى مستويات “لا يمكن السيطرة عليها”