روسيا | ثلوج كثيفة تغطي شوارع موسكو مع وصول إعصار قادم من منطقة البلقان

شهدت العاصمة الروسية موسكو تساقطاً كثيفاً للثلوج بفعل إعصار قادم من منطقة البلقان، مما رفع سماكة الغطاء الثلجي إلى مستويات تتجاوز المعدلات الموسمية المعتادة.

وتنقل السياح والمشاة في ساحة الأحمر وسط موسكو تحت وطأة تساقط الثلوج، فيما شوهدت آليات حفر تحمّل الثلوج في شاحنات لإزالتها من الطرق والشوارع الرئيسية.

ولعب الأطفال وتبادلوا كرات الثلج قرب برج سباسكايا وكاتدرائية القديس باسيل، في مشهد يعكس الحياة اليومية للمدينة خلال العاصفة الثلجية.

وفي محيط الكرملين ومبنى مجلس الدوما الروسي، واصل السكان تنقلاتهم عبر الشوارع المغطاة بالثلوج، بينما عمل عمال النظافة على كسح الثلوج وتنظيف الطرق، وتنقلت السيارات ببطء على الأسفلت المبلل.

وتحوّلت بعض الأرصفة والمعابر المخصصة للمشاة إلى برك ووحل نتيجة ذوبان الثلوج، كما غطت الثلوج الدراجات الكهربائية المستأجرة المتروكة على جوانب الطرق.

ووفق المعطيات، بلغ سمك الغطاء الثلجي في العاصمة 12 سنتيمتراً مقابل معدل موسمي يبلغ 7 سنتيمترات، ووصل إلى 18 سنتيمتراً في بعض الأحياء، فيما سجلت مناطق في ضواحي موسكو ما بين 20 و25 سنتيمتراً من الثلوج.

وتأتي هذه الأحوال الجوية في أعقاب وصول إعصار من منطقة البلقان إلى روسيا، وسط استمرار التساقطات في وسط موسكو خلال يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر.

المصدر: وكالة يونيوز