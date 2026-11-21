التوتر مع إيران يعيد القلق إلى أسواق النفط.. والأسعار ترتفع

صعدت أسعار النفط في وقت متأخر من تداولات الجمعة في ظل تجدد المخاوف من احتمال وقوع هجمات في إطار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومسارعة المتعاملين أيضا إلى شراء الخام استعدادا لعطلة عيد الشكر الأسبوع المقبل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.64%، إلى 92.57 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الأول 77 سنتا أو 0.93% إلى 83.98 دولار للبرميل.

وخام برنت في طريقه على ما يبدو لتسجيل انخفاض يقارب 4% خلال الأسبوع، في حين يتجه عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول إلى انخفاض أسبوعي يبلغ 5%، وذلك مع تزايد توقعات وجود فائض في المعروض.

وعادت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات تكاد تقترب من مستويات ما قبل الحرب. وسيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي تشهد فيه العقود القياسية انخفاضا.

وسيعقد وزراء تحالف “أوبك+” سلسلة من الاجتماعات في 29 تشرين الثاني لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2027. ويتكون التحالف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في تجارة النفط والغاز عالميا، وربما يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4% بحلول عام 2035 إذا ما سارعت الحكومات إلى اتخاذ تدابير تتعلق بالتحول إلى استخدام الكهرباء وأنواع وقود بديلة وتحسين الكفاءة للتعامل مع التداعيات.

ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يتوقعون أن يؤثر التراجع في أسواق الأسهم بالسلب على أسعار النفط، إذ انخفضت الأسهم الآسيوية الجمعة متجهة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020.

وقال محللو بنك “ساكسو” في مذكرة: “لا يزال اضطراب الإمدادات يشكل خطرا، لكن المخاوف المتعلقة بالطلب على المدى القريب المرتبطة بتراجع تداولات الذكاء الاصطناعي والمزاج العام المتسم بتجنب المخاطرة يؤثر سلبا على الأسعار”.

وقال محللون ومتعاملون إن إنتاج النفط الخام قد ينخفض في روسيا مجددا مع تكثيف الهجمات الأوكرانية على المصافي والبنية التحتية للتصدير.

المصدر: رويترز