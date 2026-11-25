النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء وفرة المعروض



تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء متخلية عن جزء من المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، حيث طغت المخاوف من وفرة المعروض واحتمال حدوث فائض في السوق على القلق إزاء انقطاع ‌الإمدادات في الشرق الأوسط.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 90.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.58 دولار للبرميل.



وارتفع كلا المؤشرين بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.



وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد إن.إل.آي للأبحاث “منذ صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر، أدت التوقعات بوجود فائض في المعروض العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار”.



وذكرت وكالة الطاقة الدولية في 13 نوفمبر تشرين الثاني أن سوق النفط العالمية ستعود إلى حالة الفائض في الربع الرابع مع تعافي الصادرات من الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من الطلب العالمي على الخام.



وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرويترز يوم الاثنين إنه جرى إعادة فتح خط أنابيب حقل الشرارة النفطي، بعدما أغلقت “مجموعة خارجة عن القانون” أحد الصمامات، مشيرا إلى أن ‌النفط بدأ يتدفق إلى صهاريج التخزين بمرافق أكاكوس بالزاوية.



ويضغط العراق على أوبك+ لرفع التقديرات بشأن قدرة الدولة على إنتاج النفط الخام، وفقا ‌لأربعة مصادر مطلعة، مما يزيد من حدة التوترات بشأن المراجعة التي ستساعد في تحديد الكميات التي يمكن للأعضاء ضخها العام المقبل.



وكشفت بيانات ومصادر أن الصين والهند تتجهان لتسجيل واردات غير مسبوقة من النفط الروسي ‌هذا العام، مما يسد فجوة الإمدادات الناجمة عن حرب إيران.



وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 126 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر تشرين الثاني، حسبما ذكرت مصادر في السوق أمس الثلاثاء مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي.



وأشارت تقديرات ثمانية محللين في استطلاع لرويترز إلى أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 1.5 مليون برميل في المتوسط.

المصدر: رويترز