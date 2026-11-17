النفط يتراجع رغم التوتر الحاصل في الخليج



تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ طغت التوقعات بزيادة المعروض مع تعافي صادرات الشرق الأوسط على المخاوف من استمرار الهجمات على الناقلات في المنطقة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً، أو 0.5 في المئة، إلى 92 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتاً، أو 0.5 في المئة، إلى 85.28 دولاراً.



وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كيه.سي.إم تريد»: «يعيد النفط ضبط مستوياته نحو الانخفاض مع تزايد قناعات السوق بأن المعروض قد لحق بالطلب أخيراً، وربما يتجه الآن إلى تجاوزه. وهذا التحول في توازن العرض والطلب هو العامل الرئيسي الذي يضغط على الأسعار اليوم».



وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الأخير من هذا العام، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم الهجمات على الشحن البحري.



وعلى الرغم من مؤشرات تحسن الإمدادات، تستمر الهجمات على البنية التحتية للطاقة وعمليات الشحن في الخليج ومضيق هرمز، مما يبقي حالة الضبابية قائمة بشأن أحد أهم طرق تصدير النفط في العالم.



وذكر ووترر: «لم تختفِ علاوة المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الأميركي الإيراني، لكنها تراجعت بوضوح في الوقت الحالي».



وعقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس الاثنين، اجتماعاً عبر الإنترنت لبحث مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لدى أعضائها، وهو إجراء رئيسي سيساعد في تحديد حصص إنتاج أوبك+ لعام 2027 وما بعده.



ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى حلفاء آخرين بقيادة روسيا، في 29 تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.

المصدر: رويترز