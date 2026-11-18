الخارجية الايرانية: على حكومات المنطقة منع المعتدين من مواصلة استخدام أراضيها للعدوان على إيران

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها مساء الاربعاء “تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية احترامها للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدول المنطقة، وتدعو حكومات المنطقة بشدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المعتدين من مواصلة استخدام أراضيها والقواعد والمنشآت الموجودة فيها للتخطيط للأعمال العدوانية ضد إيران والتحضير لها وتنفيذها”.

واضافت الوزارة ان “عدم منع دول المنطقة الولايات المتحدة من استخدام أراضيها وإمكاناتها للتحضير لأعمال عدوانية ضد إيران وتنفيذها، لا يتعارض مع مبدأ حسن الجوار فحسب، بل يشكل أيضا عملا عدوانيا يمنح إيران الحق الكامل في اتخاذ تدابير دفاعية ضدها”.

وقالت الوزارة “تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصرفت حتى الآن بأقصى درجات ضبط النفس، مراعاة لاعتبارات الجوار ومصالح الأمة الإسلامية، واقتصرت ضرباتها الدفاعية على القواعد والأصول العسكرية الأميركية في هذه الدول”.

المصدر: موقع المنار