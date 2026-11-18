الخارجية الإيرانية: إن عدم منع دول المنطقة الولايات المتحدة من استخدام أراضيها وإمكاناتها للتحضير لأعمال عدوانية ضد إيران وتنفيذها لا يتعارض مع مبدأ حسن الجوار فحسب بل يشكل أيضا عملا عدوانيا يمنح إيران الحق الكامل في اتخاذ تدابير دفاعية ضدها