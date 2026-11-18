اقتحامات إسرائيلية واسعة واعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات عدة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل المواطنين، واعتقالات، وإطلاق قنابل صوتية، والاعتداء بالضرب على مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدن رام الله ونابلس وقلقيلية وأريحا، إلى جانب بلدات سلواد وبيتا ورمانة وعنبتا وبلعا والزبابدة وطمون وعقابا وكفر قليل، وضاحية اكتابا، ومدينة يطا جنوب الخليل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين خلال اقتحام بلدات سلواد ورمانة وبلعا والزبابدة وعقابا، وأطلقت قنابل صوتية في بلدتي سلواد وبيتا، فيما داهمت محلاً تجارياً في مدينة يطا.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صادق ياسين والمسن عمر سعسع، عقب مداهمة منزليهما، كما اعتقلت الشاب مصعب يوسف الناجي خلال اقتحام بلدة بلعا شمال طولكرم.

وفي بلدة بلعا، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت قيس أبو الراجح، وقصي أحمد المسعود، وأمين الحج، ومصعب يوسف ناجي، والشيخ ثائر النواف، وعلي يعقوب، وحسين يعقوب، ويزن رضوان الحجز، وحسام عماد.

وفي بلدة كفر قليل شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي عامر، فيما اعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر نظام بشارات، عقب مداهمة منزله خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من المناطق والأحياء، بينها شارع الجامعة وشارع فيصل وشارع عمان وشارع القدس ومحيط المقبرة الغربية وإسكان روجيب ومنطقة عراق التايه، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة عبر حاجزي حوارة وعورتا.

وتندرج هذه الاقتحامات ضمن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مدن وبلدات الضفة الغربية، والذي يترافق مع تكثيف عمليات المداهمة والاعتقال والاعتداء على المواطنين، وما يترتب عليها من انتهاكات تطال السكان وممتلكاتهم وحرياتهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام