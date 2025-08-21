لبنان

بيان للفصائل الفلسطينية في لبنان حول الأخبار المتداولة عن تسليم السلاح

نفت الفصائل الفلسطينية في لبنان، بشكل قاطع، الأخبار التي تناولتها بعض الجهات الإعلامية حول نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، لا سيما في مخيم برج البراجنة، مؤكدة أنّ هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.

وأوضحت الفصائل أن ما يجري داخل مخيم برج البراجنة شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة “فتح”، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات.

وشددت الفصائل على حرصها الدائم على أمن واستقرار المخيمات وجوارها، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين اللبنانية واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها، مع العمل على تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعب الفلسطيني وأهله في لبنان.

وأكدت الفصائل أن سلاحها لم ولن يكون إلا سلاحًا مرتبطًا بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، وأنه سيبقى قائمًا ما بقي الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

المصدر: مواقع