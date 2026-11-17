سي.إن.إن: عطل بشبكة اتصالات الأمن القومي الأمريكية شديدة السرية

أفادت شبكة سي.إن.إن الإخبارية ​الأمريكية اليوم الثلاثاء، نقلا عن خمسة ‌مصادر مطلعة، بأن الشبكة شديدة السرية التي تستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية ​في اتصالاتها الداخلية تعطلت.

وذكرت (سي.إن.إن) ​أن الوكالة تحاول تحديد نطاق العطل، ⁠لكن لم يظهر دليل ​حتى الآن على وقوع هجوم ​إلكتروني.

ولم ترد الوكالة بعد على طلب للتعليق.

ويأتي التقرير وسط تزايد المخاوف بشأن سلسلة ‌من ⁠المشكلات التقنية، ولا سيما الأعطال التي عرقلت حركة الطيران الأمريكية وتسببت في انقطاع خدمة البريد ​الإلكتروني لشركة ​مايكروسوفت ⁠الأسبوع الماضي.

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء ​من شأن هذه الاضطرابات، ​قائلا ⁠إن مثل هذه المشكلات حتمية.

وأضاف لصحفيين في مانيلا ردا على ⁠سؤال ​عن الأعطال “تحدث مثل ​هذه الأمور. لا بأس”.

المصدر: رويترز