دراسة | كيف يتم إثبات الإبادة الجماعية في المحاكم؟

تصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية، يوم الخميس حكمها في قضية تتهم فيها غامبيا ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية غ المسلمة في عام 2017.

ومن المعروف أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية أمر صعب للغاية. وفيما يلي عدد من النقاط الرئيسية ​قبل صدور الحكم.

ما هي الإبادة الجماعية؟

للإبادة الجماعية تعريف قانوني دقيق، ونادرا ما تم إثباتها في المحاكم منذ أن تم تحديدها في ‌القانون الإنساني بعد ما تسمى (المحرقة النازية الهولوكوست والمزاعم التي رافقتها ويشكك علماء التاريخ بكثير من وقائعها). تعرّف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب أي من أفعال خمسة معينة “بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه”.

والأفعال الخمسة المعينة وفقا للاتفاقية هي (قتل أعضاء من الجماعة) أو (إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة) أو (إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا ​أو جزئيا) أو (فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة) أو (نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى).

ولم تثبت المحاكم الدولية وقوع إبادة ​جماعية إلا في حالات قليلة منذ “المحرقة”، بما في ذلك المذبحة التي وقعت في كمبوديا ضد أقلية (تشام) والفيتناميين في عهد “الخمير ⁠الحمر” في سبعينيات القرن العشرين، والتي لقي خلالها حوالي 1.7 مليون شخص حتفهم، والقتل الجماعي لعرقية التوتسي في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا عام 1995 التي شهدت ​مقتل حوالي ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم في البوسنة.

كيف يتم إثبات ارتكاب إبادة جماعية؟

لتحديد ما إذا كانت دولة أو أفراد قد ارتكبوا إبادة جماعية، تحتاج المحكمة ​لإثبات وقوع واحد على الأقل من الأفعال الخمسة الأساسية، وأن الضحايا كانوا جزءا من مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية معينة.

ويعد إثبات الإبادة الجماعية أصعب من إثبات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لأنه يتطلب دليلا على وجود قصد محدد. ويمكن إثبات هذا القصد من خلال تصريحات أو أوامر مباشرة، ولكن يمكن أيضا استنتاجها من نمط السلوك.

متى تم إثبات وقوع ​إبادة جماعية؟

أصدرت محكمة العدل الدولية أحكاما في قضيتي إبادة جماعية سابقتين، وكلاهما تتعلق بحروب البلقان في التسعينيات التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا. ففي عام 2007، خلصت المحكمة ​إلى أن صربيا لم ترتكب إبادة جماعية، لكنها انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر عدم منع وقوع هذه الجريمة أو معاقبة من يقفون وراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات الصربية ‌البوسنية في ⁠سريبرينيتسا.

وفي عام 2015، خلصت المحكمة إلى عدم ارتكاب جريمة إبادة جماعية في كرواتيا.

وأدانت محاكم تابعة للأمم المتحدة العشرات من مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في رواندا والبوسنة.

وفي عام 2018، أدانت محكمة مختلطة للأمم المتحدة وكمبوديا اثنين من قادة “الخمير الحمر” في كمبوديا بتهمة الإبادة الجماعية، بعد سنوات من الجدل حول ما إذا كانت ما تعرف باسم “حقول القتل” تشكل إبادة جماعية أم لا.

ماذا حدث في ميانمار؟

أدت حملة من جانب الجيش في ميانمار في عام 2017 إلى نزوح أكثر من 730 ألف مسلم من الروهينغا ​إلى بنغلادش وسط اتهامات بوقوع جرائم قتل ​واغتصاب وحرق، وقال شهود أمام المحكمة ⁠إنهم شاهدوا عمليات قتل جماعي واغتصاب وحرق للمنازل.

وأشارت تحقيقات الأمم المتحدة في كل من طريقة معاملة ميانمار للروهينغا وسلوك إسرائيل في غزة إلى وقوع أفعال وصفتها بأنها إبادة جماعية. وتنفي ميانمار وإسرائيل الأهمية القانونية لتلك النتائج. وسيظهر الحكم المقرر أن يصدر ​يوم الخميس كيف تقيم محكمة العدل الدولية نتائج تقارير تقصي الحقائق الصادرة عن الأمم المتحدة.

كيف يمكن أن يؤثر ​الحكم في قضية ميانمار ⁠على قضية غزة؟

في عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

كما سيوضح الحكم في قضية ميانمار بشكل أكثر تفصيلا كيف يمكن أن يظهر نمط من الأفعال ​قصد ارتكاب الإبادة الجماعية.

وحثت غامبيا وعدة دول متدخلة القضاة على النظر إلى ما وراء القتل الجماعي، وأخذ العنف الجنسي والتشريد القسري والأذى الذي يلحق بالأطفال في الاعتبار باعتبارها مؤشرات على نية الإبادة الجماعية.

المصدر: رويترز