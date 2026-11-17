النائب أبو الحسن: لن نسمح بإحياء الفتنة مهما بلغت التضحيات

قال عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن في بيان له الثلاثاء “أما وقد انكشف الأمر بما لا يحتمل الشك ولا يقبل الجدل، فكانت التغريدة السقطة التي فضحت كل شيء، فذاب الثلج وبان المرج”.

واضاف ابو الحسن “فيا ليت بقي بعض القضاء منزّهاً عن تدخل جهة لم تحترم القضاء يوماً، بل كانت تكيل له الشتائم والافتراءات، في الوقت الذي عملنا فيه على إقرار قانون استقلالية القضاء، وعملنا بمقتضاه، ووضعنا ثقتنا به، وآلينا على أنفسنا عدم التدخل، وحتى عدم الادعاء، ظناً منا بأن الثقة في مكانها”، وتابع “مضينا بهدوء، لم نحمل حقداً، ولم نؤمن بالثأر حتى عندما امتلكنا القدرة عليه، لأننا نؤمن بأن الترفع شهامة، والتسامح شجاعة، وأن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس، وأن العدالة لا تتحقق بالانتقام”.

وقال ابو الحسن “لم نتراجع يوماً عن قناعة راسخة صاغها الوعي، ورسّخها الإدراك، وأكدها اليقين. ولم نؤمن يوماً بأن عدالة تعلو على عدالة الله، أو بأن باطلاً يمكن أن ينتصر على حق، مهما طال الزمن واشتدت المحن”، واضاف “رفضنا التدخل في القضاء، وتمسكنا باستقلاليته واحترام أحكامه، لكن بعض الدخلاء اختاروا أن يتسللوا عبر خاصرة ضعيفة وهشة وغير محصنة لإشعال نار الفتنة، تلك الفتنة التي سعينا إلى وأدها في أيار، ولم نزل، ولن ندعها تمر، ولن نسمح بإحيائها من جديد، مهما بلغت التضحيات، ومهما تحملنا من ظلم، أو واجهنا من محاولات لتشويه الحقائق وقلب الوقائع”.

وتابع ابو الحسن “مسؤوليتنا أكبر من كل إساءة، وقناعتنا أعمق من كل استهداف، ونحن المؤتمنون على صون وحدتنا الداخلية، وحماية نسيجنا من محاولات العبث المتواصلة، مهما تعددت وجوهها وتنوعت أساليبها، ومهما هبّت علينا من رياح مسمومة”، واكد “فليطمئن الجميع: إن هذه المحاولات ستتحطم أمام حصن منيع، أساسه الوعي، وأعمدته الوحدة، وسوره الثقة والإيمان بالمبادئ، حصن لن تنال منه مؤامرات المتآمرين، ولا تقلبات المتلونين، ولا حسابات الانتهازيين”.

وقال ابو الحسن “إنها أوقات قد يراها البعض عصيبة ودقيقة، لكنها أيضاً من أكثرها قدرة على كشف المعادن. ففي المحن تُمتحن المواقف، وتنكشف الحقائق، ونعرف أين تسكن الأصالة، ومن يمتلك شجاعة الموقف، وصلابة الإرادة، وقوة المنطق، وصدق الانتماء”، وتابع “نحن أصحاب موقف وقناعة، لا تحركنا الأحقاد، ولا تبدلنا الظروف، ولا تربكنا حملات التشويه. نؤمن بأن الحق لا يحتاج إلى ضجيج، وأن الحقيقة قد تتأخر، لكنها لا تضيع، وأن الزمن كفيل بأن يضع كل شيء في مكانه الصحيح، فما بيصحّ إلا الصحيح”.

واضاف ابو الحسن “نمضي بثبات وقوة لا تستكين، وبإرادة لا تهدأ ولا تلين، وعزيمة لا تنكسر، وإيمان راسخ بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، ولو بعد حين، تحية إلى كل الأوفياء، وتحية إلى رمز الوفاء، وليد جنبلاط”.

المصدر: موقع المنار