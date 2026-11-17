مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 17\11\2026

فشِلَ إطارُهم وتبخرت مفاوضاتُهم وندم أصدقاؤُهم، لكن مناوراتُ الأميركيين على الساحة اللبنانية لم تنتهِ، وإن كانت زيارةُ سفيرِهم في الأمم المتحدة «مايك والتز» إلى بيروت لم تنجز شيئًا، سوى التأكيد أنهم وحلفاءَهم ومفاوضاتِهم خائبون، وأن سفيرَهم في بيروت يتخبط بفشلٍ مريرٍ، فاحتاجوا ليتقصوا الحقائقَ والحلولَ عبر بديل.

ولن يبدِّلَ في الموقف اللبناني الذي سمعه “والتز” حول مسؤولية الاسرائيلي عن الازمة المتفاقمة، لجوؤه الى تصريحاتٍ صهيونيةٍ ممجوجةٍ ضد المقاومةِ اللبنانيةِ وأهلِها وسلاحِها.

ولمصلحةِ الجميعِ وتسهيلًا للطريقِ، فإن الـ1701 هو المعبرُ الإلزاميُّ لأيِّ مقترحِ حلٍّ، كما قال الرئيسُ نبيه بري لزوارِه الأميركيين وغيرِ الأميركيين، وأن اتفاق الإطارِ غيرُ واردٍ في حساباتِ رئيسِ مجلسِ النوابِ.

وسط تسارع الاحداث وزحمةِ الملفاتِ ورد جدولُ زيارةٍ لرئيسِ وزراءِ العراقِ عليِّ الزيدي إلى بيروتَ غدًا، حاملًا رسالةَ دعمٍ عراقيةٍ سياسية واقتصادية.

ورغم تزاحمِ مواعيدِ الزوارِ، من العراقيِّ غدًا والأميركيِّ بالأمسِ والتركيِّ قبل أيامٍ، إلى السعوديِّ المقيمِ في بلادِنا لأيامٍ، والفرنسيِّ ووفودِ البنكِ الدوليِّ، وجدت الحكومةُ اللبنانيةُ العاجزةُ عن تأمينِ بدلِ نقلٍ للعمالِ، مساحةً في مطارِ بيروتَ للاحتفالِ بطائراتِ «إيرباص» جديدةٍ، كانت قد اشترتها الميدل إيست منذ سنواتٍ وتسلمتها اليومَ بعراضةٍ تحتاجُها زمنَ النكباتِ.

في واشنطنَ تتوالى النكباتُ التكنولوجيةُ من المطاراتِ إلى البنوكِ والشركاتِ، فيما لا يزال دونالد ترامب عازمًا على اختلاقِ أعذارٍ للهروبِ بحربِه ضد إيرانَ إلى الأمامِ، وقد حذرَه الإيرانيون من جديدٍ، ليس بالتصريحاتِ فقط، وإنما بالأفعالِ عبر استهدافِهم لرادارٍ أميركيٍّ في البحرينِ، وتدميرهم مزيدًا من السفن المخالفةِ في مضيقِ هرمزَ بالألغامِ، مع مواصلةِ مساعيهم لتفكيكِ الألغامِ الأميركيةِ الصهيونيةِ من طريقِ الحلولِ الدبلوماسيةِ، وبهذا الإطارِ كانت زيارةُ وزيرِ الخارجيةِ عباسِ عراقجي إلى باكستانَ وسلطنةِ عمانَ.

أما فقدُ إيرانَ اليومَ ومعها العالمُ الإسلاميُّ فكان كبيرًا برحيلِ المرجعِ الدينيِّ آيةِ اللهِ الشيخِ وحيدِ الخراسانيِّ، أحدِ أعلامِ الحوزةِ العلميةِ، الذي نعاه مراجعُ التقليدِ والحوزاتُ العلميةُ، وحزبُ اللهِ، الذي افتقد برحيله أحدَ أعلامِ الفكرِ المحمديِّ الأصيلِ..

بقلم علي حايك

تقديم سهيل دياب

المصدر: موقع المنار