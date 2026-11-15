قاليباف: من فر من منزله إلى الملاجئ العسكرية خوفًا من التهديدات فمن الأفضل له أن يفكر في إخفاقاته الاستراتيجية في الخليج الفارسي بدلًا من توجيه الإهانات إلى الشعوب العظيمة