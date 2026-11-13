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    دولي

    أمريكا | عاصفة قوية تضرب شاطئ روكاوي في نيويورك بالبرد والثلوج

      شهد شاطئ روكاوي في حي كوينز بمدينة نيويورك الأمريكية موجة طقس قاسية تمثلت في هطول كثيف للبرد والثلوج، وفق ما وثقه مقطع مصور التقطه أحد السكان.

      ويظهر في اللقطات المصورة، مشاهد متتابعة لتساقط حبات البرد والثلوج بغزارة على شاطئ روكاوي، في مشهد يعكس شدة العاصفة التي اجتاحت المنطقة.

      كما وثق المقطع قيام أحد السكان بفتح باب منزله ليكشف عن شرفة غطتها طبقة كثيفة من البرد والثلوج، في دلالة على حجم التساقط الذي شهدته المنطقة خلال العاصفة.

      وتأتي هذه المشاهد في ظل تعرض مدينة نيويورك لموجة طقس شديد، إذ غطت العاصفة أجزاء من الأحياء الساحلية بالبرد والثلوج، ما أثار انتباه السكان الذين سارعوا إلى توثيق الحالة الجوية.

      المصدر: وكالة يونيوز

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