لبنان

العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان

جدّد العدو الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اعتداءاته على السيادة اللبنانية، منتهكًا إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان والقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة “المنار” أن “طيران العدو الصهيوني استهدف مساء الأربعاء بصاروخين أطراف منطقة الحوش، جنوب مدينة صور، ما أدّى إلى إصابة مواطنَين كانا بالقرب من المنطقة المستهدفة والمعروفة بشارع أفريقيا”. وتابعت: “هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وعملت على إخلاء الجرحى الذين وُصفت حالتهم بالطفيفة”.

من جهة ثانية، أفاد مراسل “المنار” أن “الطيران الحربي الإسرائيلي اعتدى على أطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية، جنوب لبنان”.

كما أشار مراسل “المنار” إلى أن “العدو الإسرائيلي أطلق قذائف إنارة في أجواء المنطقة البحرية مقابل الناقورة”.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته بصورة يومية على لبنان، وقد سُجّل أكثر من 4200 خرق للسيادة اللبنانية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

المصدر: موقع المنار