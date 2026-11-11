الرئيس بري يبحث التطورات الراهنة ودعم التعافي في الجنوب مع مسؤولين أمميين وقضائيين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان ارنو وبحث معه عددا من المواضيع في ظل التطورات الراهنة، واستمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان.

ومن زوار عين التينة، الممثّل المقيم ل​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ في ​لبنان​ أليساندرو مراكيتش (Alessandro Mrakic)، وجرى خلال اللّقاء استعراض أنشطة البرنامج ومشاريعه المقبلة، ولا سيّما تلك الهادفة إلى دعم العودة والتعافي في الجنوب والمناطق المتضرّرة.



هذا والتقى الرئيس بري المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج حيث تم البحث في عدد من الملفات.

المصدر: موقع المنار